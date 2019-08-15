В Японии из-за тайфуна отменили более 700 рейсов

Авиалинии отменили в Японии более 760 внутренних рейсов из-за тайфуна Кроса. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает NHK.

"Авиаперевозчики Японии отменили 761 внутренний рейс в четверг из-за сильной тропической бури, что приближающейся к западной Японии", - говорится в сообщении.

В основном, это коснулось рейсов, соединяющих Международный аэропорт Токио с аэропортами на западе Японии.

Сегодня в Японии также произошло землетрясение. Однако, угроза цунами не объявлялась.

Накануне сообщалось, что президент Зеленский собрался посетить Японию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net