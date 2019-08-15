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15. 08. 2019

МВД РФ: Миллионы украинцев могут упрощенно получить гражданство России

Около трех миллионов граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства. Об этом сказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, сообщает ТАСС в четверг, 15 августа.

"Общее число лиц, которые могут воспользоваться (новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке – ред.) около 3 миллионов граждан Украины", – сказала она.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".

Также 17 июля Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном режиме жителям всего Донбасса.

В свою очередь правительство Украины признало незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net

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