Увеличилось число пострадавших в аварии А321

За медицинской помощью обратились 74 пассажира самолета Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на поле в Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб.
"За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший", - сказал собеседник агентства.
Также стало известно, что все пассажиры рейса получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
"На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тыс. рублей", - сказал первый заместитель генерального директора ОАО Рампорт Аэро Евгений Солодилин.
Как сообщалось, ранее сегодня аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. В результате происшествия пострадали 23 человека из 234 на борту.
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Источник: korrespondent.net
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