Увеличилось число пострадавших в аварии А321

За медицинской помощью обратились 74 пассажира самолета Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на поле в Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб.

"За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший", - сказал собеседник агентства.

Также стало известно, что все пассажиры рейса получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

"На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тыс. рублей", - сказал первый заместитель генерального директора ОАО Рампорт Аэро Евгений Солодилин.

Как сообщалось, ранее сегодня аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. В результате происшествия пострадали 23 человека из 234 на борту.