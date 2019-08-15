Лента RSS
Подписаться на ленту
15 августа 2019, четверг, 19:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
15. 08. 2019

Суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер

Суд Гибралтара постановил отпустить задержанный по британскому запросу иранский супертанкер Grace 1. Об этом сообщает газета The Gibraltar Chronicle в четверг, 15 августа.

В решении суда говорится, что "у Гибралтара были веские доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара".

"Однако сейчас правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии", – говорится в сообщении.

На этих основаниях главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо решил освободить танкер. При этом пока неясно, когда именно судно покинет Гибралтар.

В свою очередь посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил факт освобождения властями Гибралтара иранского танкера Grace 1.

"Только что решением властей Гибралтара и после подтверждения со стороны суда иранский танкер был освобожден", – написал Баидинежад в Twitter и добавил, что США пытались "своими безумными усилиями" повлиять на решение властей Гибралтара.

Напомним, 4 июля полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. Также СМИ сообщали, что танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас очень редкое заболевание.
- Насколько редкое, доктор?
- Вы сами должны подобрать название.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.