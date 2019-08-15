Суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер

Суд Гибралтара постановил отпустить задержанный по британскому запросу иранский супертанкер Grace 1. Об этом сообщает газета The Gibraltar Chronicle в четверг, 15 августа.

В решении суда говорится, что "у Гибралтара были веские доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара".

"Однако сейчас правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии", – говорится в сообщении.

На этих основаниях главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо решил освободить танкер. При этом пока неясно, когда именно судно покинет Гибралтар.

В свою очередь посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил факт освобождения властями Гибралтара иранского танкера Grace 1.

"Только что решением властей Гибралтара и после подтверждения со стороны суда иранский танкер был освобожден", – написал Баидинежад в Twitter и добавил, что США пытались "своими безумными усилиями" повлиять на решение властей Гибралтара.

Напомним, 4 июля полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. Также СМИ сообщали, что танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

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Источник: korrespondent.net