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15. 08. 2019

В Британии заявили о четвертой жертве отравления в Солсбери

Скотленд-Ярд заявил о четвертом пострадавшем в Солсбери 4 марта 2018 года, когда ядом Новичок были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 15 августа.

Пострадавшим оказался полицейский, который прибыл на место происшествия. Личность пострадавшего не стали раскрывать, потому что он пожелал остаться неназванным.

“Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением Новичка в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского”, - сказано в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Великобритания уверена в причастности России к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net

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