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15. 08. 2019

Макгрегор набросился на мужчину, отказавшегося пить его виски

Конор Макгрегор, который является бывшим чемпионом по смешанным единоборствам (UFC) в двух весовых категориях, напал на пожилого мужчину в пабе Marble Arch Pub в Дублине. Видеозапись нападения опубликовали на YouTube-канале TMZ Sports в четверг, 15 августа.

Инцидент произошел еще 6 апреля, но ролик попал в сеть только сейчас.

СМИ сообщают, что ирландский боец купил в пабе виски собственной компании Proper Twelve и стал всех им угощать. Однако один из посетителей несколько раз отказался от алкоголя. Тогда Макгрегор ринулся на незнакомца. Спортсмена успели моментально схватить и вынести из бара друзья.

Напомним, что ранее рэпера A$AP Rocky приговорили к условному сроку за драку.

Также сообщалось, что игроки Динамо и Шахтера устроили потасовку.

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Источник: korrespondent.net

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