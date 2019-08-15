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15. 08. 2019

Непал ужесточает требования к желающим подняться на Эверест

Спецкомиссия, сформированная правительством Непала после неудачного альпинистского сезона, решила ужесточить требования к желающим подняться на Эверест. Теперь потенциальным покорителям вершины придется платить больше и предоставлять больше справок, сообщает Associated press.

Как следует из доклада комиссии, альпинисты должны иметь за плечами успешное покорение вершины в 6500 метров, если они хотят подняться на пик, абсолютная высота которого составляет 8848 метров. Пытаться подняться на него можно будет только в сопровождении опытного проводника.

Ранее власти Непала подверглись критике за то, что условия восхождения на Эверест относительно мягкие: фактически попытаться может любой, кто заплатит $11 тысяч. Комиссия предлагает увеличить эту сумму до $35 тысяч.

Напомним, только за весенний альпинистский сезон этого года при восхождении на Эверест погибли 11 человек. 

Ранее сообщалось о семи погибших альпинистах на Эвересте за последнюю неделю. Всего с начала 2019 года на Эвересте погибли 17 человек.
 
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Источник: korrespondent.net

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