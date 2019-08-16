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16. 08. 2019

В Милане запретили прокат электросамокатов

В Милане ввели запрет на деятельность компаний, которые предоставляют электросамокаты на прокат, сообщают европейские СМИ.

По их информации, такие ограничения будут действовать до тех пор, пока в Италии не будут выработаны четкие правила использования этих самокатов.

В Италии в начале июня было принято распоряжение, которое разрешает езду на электросамокатах в пешеходных зонах, по велодорожкам, а также в зонах, где разрешенная скорость не превышает 30 км/ч. Однако в то же время оно требует, чтобы каждые отдельные коммуны устанавливали свои правила.

В конце июля власти Милана начали тестировать новые меры, которые позволяют ездить на самокатах со скоростью до 6 км/ч в пешеходных зонах, но запрещают езду на них по тротуарам.

Широкую популярность электросамокаты получили в Европе в последние несколько лет. Однако их использование все чаще приводит к травмированию людей.

Ранее в Хельсинки (Финляндия) полиция впервые выписала четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов - люди совершали опасные маневры на оживленном тротуаре.

Новая угроза. Как мир регулирует электросамокаты

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Источник: korrespondent.net

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