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16. 08. 2019

Июль стал самым жарким месяцем в истории

В июле 2019 года температура воздуха была самой высокой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, заявили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По данным NOAA, средняя температура в июле была на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя, зафиксированного в XX веке.

Июль 2019 года побил предыдущий температурный рекорд, установленный в 2016 году, став самым жарким месяцем за 1880−2019 гг.

Рекордно высокие температурные показатели были зарегистрированы в разных частях Северной Америки, южной Азии, южной части Африки, северной части Индийского океана и Атлантического океана, а также в западной и северной частях Тихого океана.

Согласно отчету NOAA, из-за рекордной жары размеры арктического и антарктического ледников сократились до исторических минимумов.

Гренландия тает из-за аномальной жары

Ранее сообщалось, что темпы потепления на Земле самые высокие за 2000 лет. На планете происходят климатические изменения, принципиально отличающиеся от изменений на протяжении последних 2 тысяч лет.

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Источник: korrespondent.net

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