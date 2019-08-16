Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц

Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия. Об этом он заявил перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир, где он выступит перед сторонниками.

"Нам нужно начать опять стоить психиатрические больницы", - сказал он.

"Если мы вспомним 60-е и 70-е годы, закрылось огромное количество этих психиатрических больниц, а людей просто выпустили на улицу. И это было ужасно для нашей страны. Они закрывали их, города не могли позволить себе содержать их, так что они закрывались", - заявил Трамп.

"Мы должны открывать психиатрические больницы, мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам", - добавил президент.

Ранее сообщилось, что в результате стрельбы в Филадельфии огнестрельные ранения получили шестеро стражей порядка. Инцидент начался, когда правоохранители проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев.

Стрелок из Филадельфии сдался полиции

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Источник: korrespondent.net