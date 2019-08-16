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16. 08. 2019

Жесткая посадка A321: половина пассажиров отказалась лететь в Крым

Около половины пассажиров лайнера A321 Уральских авиалиний, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались продолжить полет в Крым. Об этом в четверг, 15 августа сообщает РБК.

Как следует из сообщения авиакомпании, им будет оформлен возврат билетов. Кроме того, пассажиры получат компенсацию в размере 100 тысяч руб. Судя по сообщению Уральских авиалиний, речь идет об отказе 154 человек - ранее 15 августа в Симферополь двумя рейсами отправились 72 пассажира. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа.

Однако позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта написал, что в Крыму приземлился еще один рейс, где находятся еще 60 пассажиров А321. По данным агентства, ранее в Симферополь направились 65 человек. В таком случае число отказавшихся составляет 101 человек.

Появилось видео жесткой посадки А-321 в поле

Как сообщалось, в четверг аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. Позже стало известно, что за медицинской помощью обратились 74 пассажира самолета.

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Источник: korrespondent.net

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