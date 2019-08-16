Суд оставил под арестом экс-президента Кыргызстана

Городской суд Бишкека отказал в изменении меры пресечения арестованному экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 16 августа.
Решение суда Первомайского района столицы Кыргызстана об аресте Атамбаева как минимум до 26 августа Бишкекским городским судом оставлено в силе.
"Бишкекский горсуд, вынося это решение, нарушил многие законодательные акты, в том числе о гарантиях деятельности экс-президента", – заявил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.
Позже стало известно, что юрист подал в суд Первомайского района Бишкека жалобу на задержание своего подзащитного.
"По закону бывшие президенты не могут быть задержаны", – сказал он, уточнив, что рассмотрение жалобы состоится в пятницу в 16:30 по местному времени (13:30 по Киеву).
В свою очередь Интерфакс сообщает, что супруга Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела.
"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", – сказала Атамбаева журналистам в пятницу.
По ее словам, оно связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасом Арабаевым.
Напомним, 8 августа экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был задержан отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.
Как известно, 27 июня парламент Кыргызстана принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Кыргызстана может грозить пожизненный срок.
После штурма в селе Кой-Таш против Атамбаева выдвинули новые обвинения.
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Источник: korrespondent.net
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