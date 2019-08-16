У Эпштейна при вскрытии обнаружили перелом шеи

Вскрытие показало, что у миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме, были многочисленные переломы костей шеи. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает Washington Post.

Такую информацию изданию рассказали двое людей, знакомых с результатами экспертизы.

Сообщается, что у Эпштейна была сломана подъязычная кость, которая у мужчин находится рядом с "адамовым яблоком".

"Такие переломы могут быть у тех, кто вешается, особенно если они старшего возраста. Но они чаще встречаются у жертв убийств в результате удушения", - пишет издание.

Один из источников также отметил, что нет никаких доказательств или версий того, что это могло быть не самоубийство. Однако он предупредил, что расследование все еще находится на ранней стадии.

На данный момент, это первые подробности самоубийства Эпштейна, которые стали известны в результате вскрытия.

Напомним, американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, которому ранее были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена 10 августа. 66-летнего Эпштейна обвиняли в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет.

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Источник: korrespondent.net