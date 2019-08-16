В Португалии задержан крупный торговец оружием

В Португалии правоохранители задержали бельгийца Жака Месье, который считается одним из крупнейших незаконных торговцев оружием в мире. Об этом сообщает RTBF в пятницу, 16 августа.

В октябре 2018 года 66-летний Жак Месье был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 1,2 млн евро за незаконный оборот оружия и участие в преступной организации. Он скрывался от полиции.

По данным правоохранителей, торговца оружием подвела страсть к лошадям.

"В прошлом месяце выяснилось, что 9 лошадей были вывезены в Португалию французским заводчиком. След транспортировки лошадей был очень полезен для следственных поискового отряда. Торговец был найден в тайном убежище рядом с конюшней", – говорится в полиции.

Бельгийская прокуратура уже выпустила европейский ордер на арест Месье и просит Португалию о его выдаче.

Жака Месье считают причастным к нелегальным поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов за последние 30 лет.

Ранее в Полтавской области силовики задержали группу лиц, которые подозреваются в торговле оружием и боеприпасами. В спецоперации были задействованы бойцы полицейского спецназа и подразделения СБУ Альфа.

А в Закарпатской области разоблачили в сбыте оружия жителя Хуста. Дома мужчина хранил целый арсенал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net