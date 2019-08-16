Авария А321. Почему птицы "сбивают" самолеты

Под Москвой пассажирский лайнер Airbus А321 летевший в Симферополь после столкновения со стаей сизых чаек 15 августа был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. В результате из 226 пассажиров и семи членов экипажа пострадали 76 человек, но серьезных травм никто не получил.

Самолет садился полностью заправленным, с невыпущенными шасси и при отказе обоих двигателей. Происшествие сравнивают с "чудом на Гудзоне", когда в 2009 году в Нью-Йорке у Airbus A320-214 отказали оба двигателя после столкновения со стаей канадских казарок; экипаж посадил лайнер на реку.

Несмотря на работу систем отпугивания птиц, их столкновения с самолетами происходят часто. По подсчетам Росавиации, в прошлом году таких инцидентов произошло около тысячи. Международная организация гражданской авиации сообщает о десятках тысяч столкновений с птицами по всему миру. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как приземлился А321

В шесть утра самолет вылетел с подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь, но уже через несколько секунд после отрыва от земли А321 попал в большую стаю сизых чаек. Своими телами крупные птицы забили оба двигателя самолета, и они сразу потеряли тягу.

Команда самолета приняла решение перевести летящий под автопилотом лайнер в режим ручного управления, отключить двигатели и, не выпуская при этом шасси, пойти на посадку.

Впереди по курсу оказалась ровная речная долина, засеянная уже поспевшей кукурузой, которая самортизировали удар фюзеляжа о землю и обеспечила дополнительное торможение.

Сразу после приземления пилоты обесточили все системы А321, чтобы предотвратить воспламенение баков с керосином, а затем организовали эвакуацию пассажиров. Как оказалось, ни один из них серьезно не пострадал.

За медецинской помощью обратились 76 человек. В стационаре находятся шесть человек, но, как сообщается, их состояние не вызывает серьезных опасений у медиков.

Пассажирам предложили в тот же день улететь в Крым другими бортами, но большинство из них, как пояснили в администрации аэропорта Жуковский, решили отказаться от полета.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двоим пилотам самолета, остальные члены экпиажа получат ордена Мужества.

Как пишет Радио Свобода, два года назад Следком России и местные экологи проверяли свалку отходов вблизи от взлетной полосы аэропорта Жуковский. Общая площадь свалки превысила 100 тысяч квадратных метров. Тогда было возбуждено уголовное дело и мусор начали вывозить.

Но этой весной очередная проверка обнаружила там твердые коммунальные отходы. Считается, что чайки, которые попали в двигатели А321, жили на этой свалке, а затем переселились к реке. В районе аэропорта также есть озеро.

Также стоит отметить, что прилежащая к аэропортам территория обычно зачищается от наземных хищников, которые также несут угрозу самолетам. Но без них птицы чувствуют себя в большей безопасности.

Проблема с птицами

В России администрации аэродромов обязаны регулярно проводить "эколого-орнитологическое обследование" взлетных полос и прилегающей к аэродрому территории в радиусе 15-30 километров с привлечением специалистов "местных биологических учреждений".

Коммерсант сообщает, что большинство крупных российских аэропортов выполняют эти требования, а небольшие, особенно в дальних регионах, отказываются, ссылаясь в том числе на отсутствие средств.

Наиболее действенным методом борьбы с пернатыми на современных аэродромах, по словам специалистов, являются биоакустические установки, имитирующие тревожные крики разных птиц. Однако эксперты также отмечают, что пернатые умные и быстро привыкают к таким звукам.

В мировой практике также используются живые ловчие птицы или беспилотники, которые внешне похожи на хищных пернатых.

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), в США в год происходит около 13 тысяч столкновений птиц с самолетами. В мире в период 2011-2014 годов произошло более 65 тысяч таких случаев и эта цифра растет с каждым годом вместе с ростом числа авиаперевозок.

EPA

Чаще всего из-за столкновения с птицами повреждаются двигатель и крыло самолета, на эти части приходится больше 40 процентов всех случаев. Реже - лобовое стекло, антенна радиолокатора, фюзеляж, стабилизатор, фара и шасси.

Наиболее опасными считаются попадания птиц в двигатель (из-за угрозы его разрушения) и в лобовое стекло (из-за возможной разгерметизации кабины).

Примерно в трех процентах случаев попадания птицы в двигатель он выходит из строя, а это чревато огромными финансовыми убытками. По оценкам международных экспертов ежегодный ущерб мировой коммерческой авиации от столкновений с птицами составляет до 1,2 миллиарда долларов.

Наиболее опасны для самолетов стайные птицы - гуси, журавли, чайки, воробьи, скворцы, грачи.

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Источник: korrespondent.net