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16. 08. 2019

Президент Финляндии впервые за пять лет посетит Украину

Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте посетит с официальным визитом Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Финляндии, опубликованном в пятницу, 17 сентября.

"Президент республики Саули Ниинисте совершит официальный визит в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12-13 сентября", – говорится в сообщении.

Это будет первая встреча Ниинисте и Зеленского. Больше подробностей о программе будет объявлено ближе к дате визита.

В свою очередь Офис президента Украины пока не информирует о визите президента Финляндии.

Отметим, что бывший президент Украины Петр Порошенко в январе 2017 года совершил официальный визит в Финляндию, а Ниинисте в последний раз посещал Украину в 2014 году.

Напомним, с 1 июля Финляндия является председателем в Совете Евросоюза. Страна будет председательствовать и определять повестку ЕС до конца года. Финляндия представила программу своего председательства, состоящую из четырех разделов.

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Источник: korrespondent.net

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