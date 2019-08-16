У берегов Африки захватили судно с украинскими моряками

У берегов Камеруна пираты захватили девять граждан Китая, восемь граждан Украины и троих России. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в службе безопасности и руководителя порта.

Моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала.

“Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о числе похищенных”, — сказал представитель флота. Точных данных об их национальной принадлежности он также не предоставил.