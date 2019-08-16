Гендиректор корпорации ИСД получил тюремный срок в России

Московский городской суд приговорил украинского бизнесмена, директора металлургической корпорации Индустриальный союз Донбасса (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве на 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

"Суд признал Мкртчана виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей", – сказал судья.

Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому оглашены были лишь вводная и резолютивная части приговора.

Из решения суда также ясно, что гражданский иск удовлетворен в полном объеме, в пользу истца было взыскано 192 млн рублей. Арест на имущество подсудимого сохранен.

Прокурор требовал для подсудимого девять лет колонии. Вину Мкртчан не признал.

По версии следствия, бизнесмен под видом легальных сделок в период с 2009 по 2013 год организовал получение через зарубежную офшорную компанию кредитных денежных средств Внешэкономбанка.

Кроме того, суд в рамках уголовного дела вынес около 40 постановлений о наложении обеспечительного ареста на имущество Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет порядка 8 млрд рублей (более $120 млн – ред.). Среди арестованной недвижимости и имущества числятся металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также активы Русской горно-металлургической компании (РГМК).

Согласно рейтингу журнала Фокус, Мкртчан занимал 14-е место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины в 2012 году. Его состояние оценивается в $1,25 млрд. Он имеет гражданства Украины и России.

Напомним, 8 февраля 2018 года Басманный суд Москвы арестовал Олега Мкртчана по делу об особо крупном мошенничестве.

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Источник: korrespondent.net