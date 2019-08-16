ЦИК зарегистрировала уже 145 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 63 народных депутата, избранных на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. Всего зарегистрировано 145 народных депутатов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в пятницу, 16 августа.

“По состоянию на 16 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 145 народных депутатов Украины: 72 - избранных в ОМИО и 73 - избранных в ОИО”, - сказано в сообщении.

На заседании в пятницу согласно Конституции Украины, закона Украины О выборах народных депутатов Украины и на основании протокола ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 35 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Среди них, в частности: 20 - от политической партии Слуга народа - Александр Корниенко, включен в избирательный список под № 7, Александр Кубраков - № 30, Владлен Неклюдов - № 36, Павел Халимон - № 55, Елена Мошенец - № 56, Ольга Коваль - № 58, Алина Загоруйко - № 59, Людмила Марченко - № 63, Анатолий Костюх - № 75, Виталий Безгин - № 77, Элла Репина - № 80, Арсений Пушкаренко - № 81, Евгений Петруняк - № 90, Максим Павлюк - № 102, Богдан Торохтий - № 105, Оксана Дмитриева - № 106, Ростислав Тистык - № 111, Иван Шинкаренко - № 121, Тарас Тарасенко - № 124, Николай Сольский - № 125; 11 - от политической партии Оппозиционная платформа - За жизнь - Василий Нимченко - № 6, Нестор Шуфрич - № 7, Сергей Дунаев - № 9, Дмитрий Исаенко - № 15, Григорий Суркис - № 17, Игорь Киселев - № 18, Виктор Черный - № 27, Александр Пузанов - № 32, Сугубо Мамоян - № 33, Александр Качный - № 36, Антонина Славицька - № 37; 4 - от Политической партии Европейская солидарность - Ирина Геращенко - № 3, Артур Герасимов - № 11, Степан Кубив - № 12, Ирина Луценко - № 15.

Также сообщается, что ЦИК зарегистрировала 28 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах.

В частности, Максима Пашковского - в округе № 11, Ирину Констанкевич - в округе № 23, Евгения Яковенко - в округе № 52, Владимира Мороза - в округе № 59, Романа Соху - в округе № 75, Юлию Яцык - в округе № 79, Олега Дунда - в округе № 91, Александра Горобца О.С. - в округе № 95, Сергея Шахова - в округе № 114, Николая Княжицкого - в округе № 116, Тараса Батенко - в округе № 123, Юрия Камельчука - в округе № 124, Игоря Копитіна - в округе № 129, Артема Дмитрука - в округе № 133, Алексея Леонова - в округе № 135.

Также ЦИК зарегистрировала Сергея Колебошина - в округе № 140, Александра Ткаченко - в округе № 141, Татьяну Рябуху - в округе № 157, Игоря Молотка - в округе № 160, Андрея Богданца - в округе № 163, Марию Мезенцеву - в округе № 168, Алексея Кучера - в округе № 179, Павла Павліша - в округе № 182, Алексея Ковалева - в округе № 186, Сергея Нагорняка - в округе № 199, Максима Перебейноса - в округе № 212, Анну Бондарь - в ОВО № 220 и Романа Грищука - в округе № 222.

Напомним, 5 августа ЦИК признал избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 – в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 – в одномандатных избирательных округах.

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Источник: korrespondent.net