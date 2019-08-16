Лента RSS
Подписаться на ленту
16 августа 2019, пятница, 18:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
16. 08. 2019

В РФ испытали дрон Охотник в паре с истребителем

Российские военные провели первые летные испытания тяжелого ударного беспилотника Охотник в паре с истребителем Су-30СМ. Видео полета было размещено на канале Минобороны РФ в YouTube в пятницу, 16 августа.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что состоялся первый полет дрона Охотник.

Известно, что на Охотнике установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31. Такие силовые установки используются в частности на истребителях Су-27.

Беспилотник Охотник выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые якобы делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Он оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

На данный момент у России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в начале года Украина купила турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2. По данным СМИ, в контракт включены шесть ударных дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.