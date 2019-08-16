В РФ испытали дрон Охотник в паре с истребителем

Российские военные провели первые летные испытания тяжелого ударного беспилотника Охотник в паре с истребителем Су-30СМ. Видео полета было размещено на канале Минобороны РФ в YouTube в пятницу, 16 августа.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что состоялся первый полет дрона Охотник.

Известно, что на Охотнике установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31. Такие силовые установки используются в частности на истребителях Су-27.

Беспилотник Охотник выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые якобы делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Он оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

На данный момент у России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в начале года Украина купила турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2. По данным СМИ, в контракт включены шесть ударных дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net