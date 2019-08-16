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16. 08. 2019

В Станице Луганской закончили разминирование 2 гектаров земли

Сотрудники ГСЧС завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской в 12:00 в пятницу, 16 августа. Об этом сообщает Громадское радио.

Эту же информацию подтвердили представители ОБСЕ. Работы по разминированию продолжались 16 суток.

В то же время, как сообщает журналистка издания, боевики заявляют, что сегодня также завершают разминирование возле разрушенного моста.

Сейчас на территории временно подконтрольной сепаратистам возле моста представители так называемого “МЧС ЛНР” жгут траву и деревья. Это они называют “зачисткой разминированнной территории”, добавила журналистка.

 

Напомним, что ранее пункт пропуска в Станице Луганской изменял график работы с 4 по 10 августа. В результате вокруг моста в Станице Луганской нашли полсотни мин, а потом разминирование решили продолжить.

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Источник: korrespondent.net

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