В декларации Гладковского нашли нарушения – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) попросило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в пятницу, 16 августа.

По данным ведомства, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в Киевоблэнерго. Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления направлены в Национальное антикоррупционного бюро, – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле журналист Александр Дубинский сообщил, что сын Олега Гладковского купил автомобиль Ferrari за 300 тысяч евро.

Ранее НАПК обнаружило в декларациях двух народных депутатов недостоверные сведения на общую сумму почти 200 млн гривен. Тогда речь шла о декларациях нардепов Виктории Войцицкой и Владимира Зубика.

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Источник: korrespondent.net