Трамп хочет купить Гренландию. Дания в шоке

Дональд Трамп хочет купить Гренландию. Звучит фантастически, согласитесь, но, когда речь о Трампе, ничего исключать нельзя.
Говорят, американский президент даже поручал своим советникам проработать этот вопрос. Идея покупки острова не нова для американцев, правда, в 21 веке сделать нечто подобное еще не пытался никто. Дания, которой принадлежит Гренландия, пока в шоке от самой вероятности того, что Трамп рассматривает эту идею всерьез.
Зачем ему Гренландия?
Трамп с разной степенью серьезности неоднократно высказывал интерес к покупке покрытой льдом автономной датской территории между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
На встречах, на обедах и в коротких разговорах Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, с интересом слушал обсуждение богатых ресурсов острова и его геополитического значения, и, по словам двух людей, попросил своего советника в Белом доме изучить эту идею.
Впервые Трамп задумался о покупке Гренландии весной 2018 года. На одном званом ужине он сообщил, что кто-то рассказал ему о финансовых проблемах, которые испытывает Дания из-за помощи Гренландии, и предложил подумать о покупке острова, говорит один из источников. Некоторые советники Трампа поддержали его предложение, другие посчитали это «мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано».
Предложение Трампа, отмечает WSJ, вызвало у его советников ряд вопросов. Например, могут ли США использовать Гренландию, чтобы усилить военное присутствие в Арктике. Американские чиновники считают остров важным для интересов национальной безопасности. Между США и Данией действует десятилетний договор, который дает американским военным «практически неограниченные права» на авиабазе Туле на севере Гренландии.
Гренландия с населением около 56 тысяч человек является автономной частью Королевства Дания, и хотя ее правительство принимает решения по большинству внутренних вопросов, внешняя политика и политика безопасности осуществляются Копенгагеном. Трамп планирует совершить свой первый визит в Данию в начале сентября, но, по данным источников, визит не связан с идеей покупки Гренландии.
Не новая идея
Источники WSJ говорят, что покупка Гренландии сравнима с приобретением Аляски у России в 1867 году. Некоторые бывшие и нынешние чиновники Белого дома, слышавшие об идее Трампа, описывали ее «со смесью предвкушения и опасения», поскольку никто до конца не знает, как далеко готов зайти американский президент.
В Белом доме и Госдепартаменте официально не комментировали идею Трампа о покупке острова.
После Второй мировой войны, в 1946 году, 33-й президент США Гарри Трумэн предложил Дании купить у нее Гренландию за 100 миллионов долларов, но получил отказ. В 1876 году Государственный департамент США также изучал вопрос покупки Гренландии и Исландии.
Реакция Дании и Гренландии
«Мы не продаемся», — заявила Reuters глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.
Представитель Датской народной партии Серен Есперсен назвал эту идею «абсолютно безумной». По его словам, Трамп мог пошутить о планируемом приобретении, однако если американский президент говорил серьезно, то «это окончательное доказательство того, что он сошел с ума».
Бывший премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.
"Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону!" - заявил политик.
Его коллега из Левой партии, депутат Майкл Ааструп подчеркнул: "Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли".
Представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Есперсен высказался о возможных намерениях американского президента еще жестче.
"Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам – это абсолютное безумие", - сказал он.
"Если он действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия - это гренландцы, и это не XIX век. Не продается", - заявила депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер.
Источник: korrespondent.net
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