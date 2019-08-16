МИД подтвердил захват пиратами одного моряка

Пираты захватили у берегов Камеруна по меньшей мере одного украинского моряка. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил спикер департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, пишет Интерфакс-Украина.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - сказал он.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что пиратны напали на судно недалеко от камерунского города Дуала. В плен были захвачены моряки из Китая, России и Украины.

Компания владелец судна MarConsult Schiffahrt сообщает, что пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа судна MarMalaita. Национальность похищенных членов экипажа не уточняется.

Напомним, в 2018 году в мире увеличилась активность морских пиратов. В прошлом году зафиксирован 201 инцидент с участием морских разбойников, в то время как в 2017 году их было 180.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net