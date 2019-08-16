В Раде готовят "последнюю" отсрочку "евробляхерам"

Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагается дать еще одну отсрочку владельцам "евроблях" для оформления автомобилей без штрафных санкций. Об этом в интервью изданию LIGA.netзаявил нардеп Владислав Криклий, которого партия Слуга народа делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

При этом он считает, что это будет последняя отсрочка, поскольку желающие регистрировать автомобили вряд ли появятся.

Нардеп отметил, что у многих просто нет документов на машины. "В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019-го зафиксировали более 200 тысяч регистраций транспорта, показатель января 2018-го - 70 тысяч регистраций", - скзал он.

По его словам, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. "Вот они и стараются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций", - добавил депутат.

Напомним, законы о растаможивании авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. Первый льготный период действовал до 23 февраля.

Позже из-за протестов "евробляхеров" Рада продлила льготный период с 180 до 270 дней - до 24 августа.

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Источник: korrespondent.net