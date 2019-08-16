Ученые смоделировали последствия ядерной войны РФ и США

Ядерная война между Россией и США грозит планете десятилетней ядерной зимой. К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо. Их публикацию в Journal of Geophysical Research приводит Daily Mail.

В частности, специалисты выяснили, что ядерные взрывы повлекут за собой массовые пожары и масштабные выбросы сажи в атмосферу (порядка 147 миллионов тонн). Сажа, в свою очередь, соберется в облака и ограничит доступ солнечного света, что может привести к падению средней температуры на девять градусов по Цельсию.

"Ветры в стратосфере заставили бы эти сажевые аэрозоли окружить весь земной шар в течение нескольких недель, погружая Землю в длительную ядерную зиму", - говорится в исследовании. Согласно прогнозам, для того, чтобы завеса сажи развеялась, потребуется около семи лет, еще три года - на то, чтобы восстановился нормальный уровень света.

Кроме того, прогнозируется, что ядерная война способна привести к муссонам и сильным колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, что окажет заметное влияние на климат.

"Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести", - указано в статье. Утверждается, что применение ядерного оружия Россией и США будет иметь катастрофические последствия для всего мира.

Специалисты подчеркнули, что политики должны быть в курсе возможного варианта развития событий и учитывать эту информацию при принятии решений. "В конечном счете необходимо сокращение ядерных арсеналов и разоружение всех ядерных сторон", - считают ученые.

Согласно выводам авторов исследования, их результаты в целом подтверждают прогнозы прежних климатических моделей атмосферы, в которых рассматривалось возможное влияние ядерной войны на климат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. На это в Кремле заявили, что "было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия".

Также СМИ сообщали что Белый дом готовит новое соглашение с РФ и Китаем по ядерному оружию.

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Источник: korrespondent.net