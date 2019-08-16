Не было билета: в Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса

Жительницу Неаполя, Италия, во время схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета. Об этом пишет издание la Repubblica в пятницу, 16 августа.

Женщина была на девятом месяце беременности. Во время прогулки она почувствовала схватки и поехала в больницу на автобусе, но билет не приобрела.

В транспорте были контролеры, которые оштрафовали женщину и заставили покинуть автобус на одной из остановок. К счастью, итальянке удалось добраться до больницы, где она родила девочку.

Напомним, что ранее мужчина оказался единственным пассажиром самолета.

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Источник: korrespondent.net