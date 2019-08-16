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16. 08. 2019

От удара молнии на пляже Кубы погибли пять человек

В результате удара молнии на одном из пляжей Кубы погибли пять человек, среди них - трое детей. Об этом сообщает местное издание Granma.

Сообщается, что среди погибших - трое детей. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, его состояние стабильное.

По данным специалистов из кубинского Института геофизики и астрономии, ежегодно на острове вследствие ударов молний погибают не менее 65 человек - больше, чем из-за ураганов.

Отмечается, что с 1979 по 2013 год на острове из-за попадания молнии погибли 1,7 тысяч человек.

Ранее молния ударила 45-летнюю гражданку Норвегии во время горного забега в Италии. Инцидент произошел на высоте 2100 метров. Женщина скончалась в больнице.

Также сообщалось, что в Индии от ударов молний за сутки погибли более 30 человек.

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Источник: korrespondent.net

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