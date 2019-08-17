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17. 08. 2019

Опубликованы результаты вскрытия финансиста Эпштейна

Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что причиной смерти финансиста Джеффри Эпштейна стало самоубийство. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно распространенным данным, медики подтвердили, что смерть 66-летнего финансиста наступила в результате повешения.

Ранее газета The Washington Post сообщала со ссылкой на двух неназванных лиц, знакомых с результатами патологоанатомического исследования тела Эпштейна, что у него были обнаружены многочисленные переломы костей шеи.

Напомним, американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, которому ранее были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена 10 августа. 66-летнего Эпштейна обвиняли в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет.

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Источник: korrespondent.net

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