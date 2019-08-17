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17. 08. 2019

В компьютерной системе таможни США произошел глобальный сбой

Сбой работы произошел в компьютерной системе службы таможенного контроля в американских аэропортах. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Сообщения о сбое в работе компьютерных систем подтвердили на своих официальных страницах в Twitter нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди и международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

"Для вашей информации - таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране", - говорится в сообщении аэропорта Нью-Йорка.

В сообщении воздушной руководства гавани Лос-Анджелеса отмечается, что служба таможенного контроля "испытывает проблемы, которые, очевидно, затронули множество аэропортов".

"Сотрудники досматривают пассажиров вручную, поэтому, пожалуйста, сверяйтесь с актуальной информацией о каких-либо возможных изменениях, касающихся вашего рейса, предоставленной вашей авиакомпанией", - подчеркивается в заявлении.

Ранее более 15 тысяч пассажиров застряли в аэропортах Лондона из-за сбоя в работе компьютерной системы.

В США масштабный сбой привел к задержке сотен авиарейсов

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Источник: korrespondent.net

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