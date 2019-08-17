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17. 08. 2019

ЦИК объявила последнего победителя выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в округе №210, сообщает пресс-служба ЦИК.

На заседании 16 августа ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательного законодательства окружной избирательной комиссией по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

Также во время заседания на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей в ОИО № 210, в том числе уточненных, а также протоколов окружной избирательной комиссии ОИО № 210 комиссия установила итоги голосования в этом округе, о чем составила соответствующий протокол.

Таким образом, ЦИК признала избранным народным депутатом в округе №210 самовыдвиженца Бориса Приходько.

Ранее стало известно, что в одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и объявить победителя в отведенный для этого избирательным законом срок - до 5 августа. Тогда ЦИК констатировала невозможность установления результатов в этом округе.

Согласно данным на сайте ЦИК, победителем в мажоритарном округе №210 признан самовыдвиженец Сергей Коровченко - 21,24% голосов избирателей. Его ближайший соперник - самовыдвиженец Борис Приходько отстал лишь на 101 голос.

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Источник: korrespondent.net

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