В Турции экскурсионный катер сел на мель

Возле северного побережья Турции недалеко от Синопа сел на мель экскурсионный катер с 12 пассажирами на борту. Об этом сообщает En Son Haber.

"Экскурсионный катер "Северная звезда", севший на мель близ Синопа, подал сигнал тревоги после того, как через поврежденный корпус в трюм стала поступать вода. Береговая охрана эвакуировала 12 пассажиров, находившихся на борту в момент аварии", - говорится в сообщении.

После эвакуации пассажиров начались работы по отбуксированию судна. Это удалось сделать методом нагнетания в трюм судна воздуха и выжимания из него таким образом воды. После чего корпус забили досками, а катер оттащили в док для последующего ремонта.

Напомним, 29 мая в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами. Спасти удалось семь человек, 21 человек считаются пропавшими без вести. Накануне были найдены несколько тел погибших.

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Источник: korrespondent.net