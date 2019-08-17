Лента RSS
Подписаться на ленту
17 августа 2019, суббота, 07:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
17. 08. 2019

Опубликована программа визита Нетаньяху в Киев

В Киеве в понедельник, 19 августа, состоится ряд мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, в 10:30 в Мариинском дворце начнется официальная церемония встречи лидеров стран.

На 12:45 запланирована церемония подписания украинской-израильских документов, после чего в 13:00 Владимир Зеленский и Нетаньяху сделают заявления для СМИ.

Позже, в 15:20 в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр президент Украины и премьер-министр Израиля примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Отметим, прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

Впервые за 20 лет. Зачем в Украину едет Нетаньяху

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.