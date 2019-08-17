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17. 08. 2019

Супрун рассказала, как бороться с герпесом

Герпес на губах нельзя вылечить народными средствами. Об этом в Facebook рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Существует несколько типов инфекции герпеса. Супрун выделила два из них - герпесвирус человека 1 и 2 (ГВЛ-1 и ГВЛ-2).

Вирус второго типа вызывает в большей степени генительно-анальные инфекции, а первого - рта, губ и других частей головы. Хотя оба из них могут поражать все части тела.

Основные способы заражения вирусом: незащищенный секс, общая посуда в момент активизации инфекции и от родителей к детям. После заражения инфекцией вирус навсегда остается в организме. В некоторое время он может активизироваться.

Чтобы уменьшить частоту появления герпеса стоит проводить терапию, используя специальные препараты.

Советы от Супрун, чтобы вирус подольше "спал":

 - пользоваться солнцезащитными кремами;
 - перед поездкой в горы или на море, где высокий индекс УФ, можно пройти превентивный курс противогерпесными препаратами;
 - никакие "иммуностимуляторы" не предотвращают повторное выражение герпетической инфекции;
нет доказательств эффективности мазей с антигерпетическими компонентами;
 - если герпес проявляется 1-3 раза в год, то лучше обойтись эпизодической терапией (раз в год или в случае обострения) - иначе есть риск развития устойчивого к терапии штамма вируса;
 - люди, чья иммунная система ослаблена противоопухолевой терапией, иммуносупрессией в связи с трансплантацией, или ВИЧ-инфицированным людям следует предотвращать обострения герпеса медикаментозно и постоянно;
 - перед введением филеров в лицо или проведением дермабразии надо провести короткий курс терапии противогерпесными препаратами, если есть понимание, что существует риск проявления герпеса.

Напомним, что ранее Ульяна Супрун предупредила об опасности просмотра телевизора, а также рассказала украинцам о пользе мата.

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Источник: korrespondent.net

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