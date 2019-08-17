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17. 08. 2019

В США разбился легкомоторный самолет

Двухместный легкомоторный самолет разбился 16 августа в окрестностях Нового Орлеана (штат Луизиана). Как сообщил телеканал Fox News, в результате происшествия погибли два человека.

По данным телеканала, крушение самолета произошло около 16:00 по времени Восточного побережья США.

Самолет, предположительно, упал спустя непродолжительное время после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане.

Причины крушения на данный момент не определены, пилот и пассажир погибли на месте. Полиция ведет расследование причин происшествия.

Напомним, несколькими днями ранее в Италии самолет упал на автостраду. Пилот легкомоторного самолета погиб.

В США при крушении самолета погибли три человека

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Источник: korrespondent.net

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