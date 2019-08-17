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17. 08. 2019

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера

Федеральный суд США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу, 16 августа, на сайте Минюста США.

"Ордер на арест танкера был выдан федеральным судом округа Колумбия, согласно нему нефтяной танкер Grace 1, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также сумма в $995 тыс., подлежат конфискации в связи с нарушением закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях", а также обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма", - говорится в заявлении.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил получение запроса США о конфискации иранского танкера Grace 1, однако заявил, что принял решение об освобождении судна.

Как сообщила газета Gibraltar Chronicle, власти Гибралтара решили освободить танкер после получения официального заверения Ирана в том, что судно не будет выгружать нефть в Сирии.

Напомним, 4 июля полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. Также СМИ сообщали, что танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

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Источник: korrespondent.net

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