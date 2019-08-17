Итоги 16.08: Нападение на нардепа, побег от СБУ

Под Киевом совершено нападение на нардепа

Утром в пятницу на одной из улиц поселка Гостомель двое неизвестных напали на народного депутата. Об этом сообщает управление Нацполиции в 16 августа.

"Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом Терен-4 и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество – установит экспертиза", – говорится в сообщении.

В Раде готовят "последнюю" отсрочку "евробляхерам"

Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагается дать еще одну отсрочку владельцам "евроблях" для оформления автомобилей без штрафных санкций. Об этом заявил нардеп Владислав Криклий, которого партия Слуга народа делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

При этом он считает, что это будет последняя отсрочка, поскольку желающие регистрировать автомобили вряд ли появятся.

Грымчак впервые прокомментировал обвинение

Юрий Грымчак, заместитель председателя МинВОТ, на заседании Деснянского районного суда в Чернигове в пятницу, 16 августа, сказал, что в подозрении, которое ему вручили, не все является правдой.

"Вы действительно можете поверить, что за 50 тысяч долларов можно изменить решение конституционной инстанции Верховного суда Украины? Даже если бы там сидели взяточники - ну они же не совсем идиоты... Когда здесь люди считают, что 500 тысяч - это большие средства, то я вам скажу: самая крупная взятка, которую мне предлагали - мы остановились на 6,5 миллионах долларов, я сказал, что мне это не интересно. Если бы я сказал десять, мне бы дали десять, потому что эти деньги лежали на диване, рядом, огромная сумма. И я мог взять, сколько хочу, и пойти с ними. И, между прочим, без всякого уголовного нарушения, для этого просто надо было отдать карточку для голосования", - рассказал Грымчак.

Наркобарон сбежал во время депортации из Украины в Израиль

Наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал от полиции в киевском аэропорту Борисполь во время депортации в Израиль. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу израильской полиции в пятницу, 16 августа.

Утверждается, что Дов Сильвера привезли в четверг в Борисполь сразу после решения Верховного суда Украины, который санкционировал депортацию наркобарона. В аэропорту с Дов Сильвера сняли электронный браслет, после чего он зашел в дьюти-фри и скрылся буквально за несколько секунд до посадки на самолет в Тель-Авив.

В метро Киева нашли двойника Зеленского

В сети появилось фото, где человек, сильно похожий на президента Владимира Зеленского, едет в вагоне киевского метрополитена. Пост с фото в Facebook опубликовал пользователь Дмитрий Коваленко в пятницу, 16 августа.

“Вот он - настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу”, - написал под снимком автор публикации.

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Источник: korrespondent.net