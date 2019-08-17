Совбез ООН впервые за полвека провел заседание по Кашмиру

Совет Безопасности ООН в пятницу, 16 августа, провел закрытое заседание по вопросу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что вопрос Кашмира обсуждался в Совете Безопасности впервые за 50 лет.

"Хотя встреча состоялась за закрытыми дверями в Нью-Йорке, постоянный представитель КНР Чжан Юн вышел к журналистам из зала Совбеза после произнесения речей, призвав Индию и Пакистан "воздержаться от любых односторонних действий, которые могут в дальнейшем ухудшить" ситуацию, которая уже "очень напряженная и опасная", - сообщает ООН.

В организации напоминают, что заседание Совбеза созвал именно Китай, откликнувшись на просьбу Пакистана от 13 августа.

"Проблема Кашмира должна решаться мирными средствами, согласно уставу ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и двусторонних договоров", - подчеркнул китайский представитель.

В свою очередь, представительница Пакистана Малиха Лоди заявила, общаясь с прессой, что заседание "позволило услышать голоса людей из оккупированного Кашмира... на высшей дипломатической площадке мира".

"Сам факт заседания доказывает, что это международный спор", - подчеркнула она.

Лоди добавила, что Пакистан готов к мирному решению проблемы и отметила, что факт созыва заседания сводит на нет аргументы Нью-Дели относительно Кашмира как "внутреннего дела" Индии.

За несколько минут к прессе вышел и постпред Индии Саид Акбаруддин. Он в очередной раз подчеркнул, что "вопросы, относящиеся к статье 270 Конституции Индии" - целиком и полностью внутреннее дело Индии".

"Последние решения, принятые правительством Индии и нашими законодательными учреждениями, намерены обеспечить хорошее управление, социоэкономическое развитие для людей в Джамму и Кашмире", - заявил Акбаруддин.

Он также сообщил, что глава проблемного региона уже объявил план мероприятий, который "вернет регион к нормальному состоянию".

"Индия в дальнейшем отдана цели обеспечить, чтобы ситуация оставалась спокойной и мирной. Мы придерживаемся всех договоренностей, которые были подписаны по этому вопросу", - заверил он.

В то же время, не говоря названия страны, он выразил "особое беспокойство тем, что одно государство использует терминологию джихада против Индии и побуждает к насилию, в частности, против ее лидеров", и добавил, что все проблемы между Пакистаном и Индией должны решаться в двустороннем порядке и мирно.

Напомним, 5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, что привело к обострению отношений между Индией и Пакистаном. Правительство страны начало переброску тысячи военных в этот регион.

В ответ на это Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией. Также комитет нацбезопасности Пакистана постановил пересмотреть все двусторонние договоренности с Индией.

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Источник: korrespondent.net