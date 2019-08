Трамп высмеял своего сторонника за лишний вес

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Нью-Гэмпшире высмеял одного из участников. Позже выяснилось, что мужчина - сторонник Трампа. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает ТСН со ссылкой на The Hill.

Президент США предложил Фрэнку Доусону заняться спортом, чтобы избавиться от лишнего веса.

"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста", - заявил Трамп.

Выступая на митинге, Трамп увидел в толпе Фрэнка Доусона, когда тот стоял рядом с оппонентами президента США - охрана выводила их с митинга после того, как те начали шуметь. Судя по всему, президент не разглядел, что на Доусоне была футболка с надписью "Трамп-2020". Президент решил, что это один из его противников и решил его высмеять.

Когда оказалось, что Доусон - сторонник американского президента, Трамп попытался загладить неловкость - он позвонил ему с борта президентского самолета. Fox News сообщает, что Трамп не стал извиняться, однако "поблагодарил его за поддержку".

Фрэнк Доусон, попавший в центр общенационального внимания, заявил, что замечание Трампа его не обидело - он по-прежнему остается сторонником президента.

"Полагаю, он подумал, что я участвую в этом [в протестах], но я не протестовал. Я был среди сторонников. Все отлично. Я люблю этого парня. Он - лучшее, что когда-либо происходило с этой страной", - заявил он.

President Trump mocks appearance of rally protester: "That guy's got a serious weight problem" https://t.co/OnWQ2BnSMc pic.twitter.com/7xTBiNPS5J