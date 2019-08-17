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17. 08. 2019

Зеленский: За пожар в отеле ответит владелец

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара в одесском отеле Токио Стар, в результате которого восемь человек погибли и 10 пострадали. Об этом он заявил в субботу, 17 августа на своей странице в Facebook.

Зеленский также заявил, что за пожар будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

"Одесса Токио Стар. Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Ответят не только непосредственные виновники пожара. Ответит Вадим Черный, владелец так называемого отеля ", - говорится в сообщении.

Глава государства пообещал лично проследить, чтобы "наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости". Он также отметил, что нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней, и выразил соболезнования родным погибших.

Кроме того, президент поблагодарил спасателей, полиции, а также одессита, который приютил спасенных постояльцев отеля.

Пожар в Одессе: появились фото и видео

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.

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Источник: korrespondent.net

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