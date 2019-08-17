Пожар в Одессе: Гройсман поручил проверить гостиницы и санатории

Премьер-министр Украины Владимир Гройман после крупного пожара в одесской гостинице в субботу, 17 августа, поручил провести масштабные проверки отелей и санаториев по всей стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, премьер-министр поручил провести масштабные проверки во всех местах отдыха по Украине. Прежде всего, по словам Гройсмана, проверки коснутся отелей и санаториев.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны", - заявил он.

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Также сообщалось, что на трагедию в Одессе отреагировал президент Зеленский. Он заявил, что кроме виновных в пожаре к ответственности привлекут владельца гостиницы.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.

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Источник: korrespondent.net