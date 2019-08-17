Дело Грымчака: суд начал новое заседание из-за ошибки

Деснянский районный суд Чернигова начал заседание из-за ошибки в отчестве фигуранта, которая попала в решение о помещении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражу. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает УНН.

Накануне во время оглашения судьей меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в шесть млн грн было допущено ошибку. В материалах дела и постановлении суда было неверно указано отчество Грымчака. Поэтому сейчас решается, действительно ли решение об избрании меры пресечения.

Напомним, суд в Чернигове постановил взять под стражу на два месяца заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем. Вместо "Юрия Николаевича Грымчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".

Ранее егго адвокат предположила, что Грымчака будут "перезадерживать".

Как сообщалось, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

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Источник: korrespondent.net