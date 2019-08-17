В селе Дубовая Бердичевского района Житомирской области в ночь на субботу, 17 августа произошел масштабный пожар деревообрабатывающем цехе, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Работник цеха обнаружил возгорание внутри помещения. Пожар успел распространиться на крышу. Мужчина сразу вызвал спасателей и попытался самостоятельно потушить огонь. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям 17 августа ночью в 03:33.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь уже успел охватить половину цеха на площади 200 кв. м., тогда как площадь самого здания - 480 кв.м . Кроме того, пламя в любой момент могло перекинуться на помещение охраны цеха.

Спасателей локализовали пожар в 04:09 и в 07:00 – ликвидировали полностью. Огонь уничтожил кровлю, деревообрабатывающие станки и доски. Сумму ущерба и причину пожара сейчас выясняют.

К ликвидации пожара привлекалось 15 спасателей и четвыре единицы пожарной техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области горел деревообрабатывающий цех

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек и десять пострадали.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошел пожар на складе рыбзавода. С огнем боролись 45 человек и 16 единиц спецтехники.

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Источник: korrespondent.net