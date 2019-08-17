Дело Грымчака: суд принял новое решение

Деснянский районный суд Чернигова в субботу, 17 августа, принял решение для исправления ошибок в постановлении о заключении под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, сообщает УНН.

"Суд постановил считать верным отчество подозреваемого "Николаевич" вместо неверно указанного в постановлении "Михайлович", - говорится в постановлении суда.

В постановлении было неправильно указано отчество Грымчака, номер производства, фамилия и инициалы защитника. Все эти ошибки решением суда исправлены.

Напомним, суд в Чернигове постановил взять под стражу на два месяца заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем. Вместо "Юрия Николаевича Грымчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".

Ранее егго адвокат предположила, что Грымчака будут "перезадерживать".

Как сообщалось, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

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Источник: korrespondent.net