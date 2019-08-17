В Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера "Талибана"

В Пакистане в результате взрыва в мечети, который произошел 16 августа, погиб брат лидера афганской террористической группировки "Талибан". Об этом сообщает Голос Америки в субботу, 17 августа.

Отмечается, что младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы Ахундзады был среди четырех погибших при взрыве бомбы.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Белуджистане. Эта провинция долгое время служила убежищем для лидеров и боевиков "Талибана", борющихся с правительством Афганистана.

Высокопоставленный сотрудник пакистанской полиции сообщил, что в результате взрыва было ранено более 24 человек. По его словам, импровизированное взрывное устройство было установлено под креслом имама и было приведено в действие с помощью часового механизма.

Ранее на этой неделе США и "Талибан" завершили переговоры о мире. Переговорщики после восьмого раунда перешли к этапу консультаций со своими лидерами.

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Источник: korrespondent.net