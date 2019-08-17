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17. 08. 2019

Президенту Еврокомиссии сделают срочную операцию

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему будет проведена срочная операция. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в субботу, 17 января.

"Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским причинам. Он был отправлен обратно в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия – хирургическое удаление желчного пузыря", – говорится в сообщении.

Жан-Клод Юнкер занимает свой пост с конца 2014 года, срок его полномочий составляет пять лет, они истекают в конце октября нынешнего года. На его место уже выбран новый руководитель Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Корреспондент.net разбирался, чего ожидать Украине от нового главы Еврокомиссии.

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Источник: korrespondent.net

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