В Казахстане жительница города Уральск родила двух детей с разницей в два месяца. Об этом сообщает Минздрав Казахстана на своей странице в Facebook в субботу, 17 августа.

"В перинатальном центре Уральска произошел уникальный случай. 29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца. Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и долгожданный сынишка", – говорится в сообщении.

Как пояснили медики, это произошло потому, что у женщины двойная матка.

В информации уточняется, что первый ребенок, вес которого составлял 850 г, а рост 42 см, родился 24 мая на сроке 25 недель. Второй младенец появился на свет 9 августа путем кесарева сечения, вес ребенка равнялся 2,9 кг, рост – 50 см.

Со слов заместителя главы областного перинатального центра Есета Ералина, подобное случается крайне редко. Согласно статистическим данным, шансы на рождение живого ребенка равняются одному на 50 млн. В этом случае благодаря профессионализму медиков, все закончилось хорошо.

Лилия Коновалова в свою очередь рассказала, что беременность протекала очень тяжело. Врачи рекомендовали женщине выходить из дома как можно реже и соблюдать постельный режим.

Cмотрите фотогалерею: В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца

Напомним, в США врачи выходили самого маленького новорожденного в мире. Его вес при появлении на свет составлял 245 граммов. Ребенок появился на свет на шестом месяце беременности (23-й неделе) посредством кесарева сечения.

Также сообщалось, что ученые выяснили, в какое время года лучше рожать детей.

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Источник: korrespondent.net