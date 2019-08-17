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17. 08. 2019

На Донбассе за день три обстрела, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток трижды нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 17 августа.

Так, враг открывал огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток – возле Павлополя, Водяного и Лебединского.

Напомним, за сутки 16 августа сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net

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