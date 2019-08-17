Грымчак в СИЗО, несмотря на ошибку суда – адвокат

Подозреваемого в мошенничестве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака оставили в Черниговском СИЗО, несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш на своей странице в Facebook в субботу, 17 августа.

"В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них – лицо, а не указанное в определении, но есть исправления и они скоро вступят в силу, поэтому сейчас отпускать никого не будут", – написала адвокат.

По словам Матяш, тюремщики "установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и та же человек".

Адвокат добавила, что представители СИЗО "уведомили департамент (Пенитенциарную службу – ред.) и ждут их решения".

"Мы, наконец, едем домой, готовиться к дальнейшим боевым действиям. Сторона обвинения осталась ждать решения департамента под СИЗО", – сообщила адвокат Грымчака.

Как сообщалось, вечером 14 августа правоохранители задержали Юрия Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Накануне суд в Чернигове постановил взять Грымчака под стражу на два месяца под залог в 6 млн гривен, однако ошибся с его именем.

Уже 17 августа суд вынес решение об исправлении ошибки в постановлении о мере пресечения для Грымчака. Однако этот документ еще не вступил в силу, поэтому чиновника пока не должны арестовывать.

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Источник: korrespondent.net