В Иране заявили о создании аналога российского С-300

В Иране завершилась работа над созданием зенитно-ракетного комплекса Бавар-373, который по своим характеристикам является аналогом российский ЗРК С-300 и по ряду показателей даже превосходит его. Об этом накануне сообщило агентство IRNA.

"Бавар-373 с дальностью поражения 200 километров и высотой полета 27 километров, наделен большими возможностями, чем российский комплекс С-300", – говорится в сообщении.

Чиновники иранского министерства обороны ранее заявляли, что система успешно прошла необходимые испытания. Она якобы существенно отличается от аналогичных американских и российских моделей с точки зрения пусковых установок, радара и ракет. При этом Бавар-373 полностью изготовлен из иранских комплектующих.

Бригадный генерал Касем Такизаде пообещал, что новый ракетный комплекс представят публике на следующей неделе – 22 августа, когда в Иране отмечают День национальной оборонной промышленности.

Напомним, в начале августа в Иране представили три новые модели высокоточных управляемых ракет собственного производства – Yasin, Ghaem и Balaban.

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Источник: korrespondent.net